La centrale Luz optique a été la première à proposer une spécialisation enfant à ses adhérents. Baptisée Optikid et créée il y a 12 ans, celle-ci a été adoptée à ce jour par 175 opticiens de la centrale.

Réservé en exclusivité aux adhérents Luz, Optikid intègre un éventail complet d’outils pour développer une spécialisation enfant : formations pointues (et obligatoires), méthodologie de prise en charge des 0-8 ans (dès la naissance), agencement spécifique, accompagnement à la mise en place d’une offre produit pertinente, mise en relation avec les prescripteurs…

Le club Optikid accueille en moyenne une vingtaine d’opticiens supplémentaires chaque année. Cependant, son objectif « n’est absolument pas la quantité », précise Geoffroy Choteau, responsable Enseignes et Spécialisations de Luz. Optikid se positionne en en effet comme un réseau sélectif doté de critères stricts. Il s’adresse aux opticiens souhaitant développer une spécialisation technique et valoriser leur image. « L’opticien Optikid rajeunit sa clientèle et fidélise toute la sphère familiale. La spécialisation enfant suscite aussi l’intérêt des prescripteurs au sens large : ophtalmologistes, pédiatres, orthoptistes, PMI, écoles, crèches… », ajoute Geoffroy Choteau, en insistant sur l’importance de la relation entre les « 3 O ».

Dans le cadre de cette approche pluridisciplinaire, un séminaire Optikid est organisé chaque année au mois de janvier à Paris, en partenariat avec le Collège de France. Le dernier a réuni plus de 250 personnes : opticiens, ophtalmologistes, orthoptistes et autres professionnels de santé. Optikid est par ailleurs présent sur de nombreux congrès d’ophtalmologie, notamment la SFO ou encore tout récemment (le 18 juin) le premier congrès SoFem (Société ophtalmologique féminine française).