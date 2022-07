Christophe et Matthieu Beaud, les dirigeants et actionnaires de Julbo, viennent de signer un accord avec Peugeot Frères Industrie portant sur l’acquisition de la majorité du capital de la société jurassienne, créée en 1888.

Peugeot Frères Industrie devient ainsi actionnaire majoritaire pour « soutenir l’internationalisation de la distribution, l’accélération de l’innovation produits et la singularisation du design, engagés par Christophe Beaud ». Ce dernier restera actionnaire et conservera la direction de l’entreprise. Il s’est dit ravi « de rejoindre le groupe familial Peugeot et son histoire industrielle, française aux racines franc-comtoises ». Cet accord marque pour lui une nouvelle étape dans la longue histoire du spécialiste des lunettes et accessoires de sport, licencié pour les lunettes des JO 2024. Il « ouvre de nouveaux horizons à notre marque, il assure la stabilité et la poursuite de notre stratégie basée sur l’innovation. la proximité et la passion de développer une vision et une protection toujours plus performantes. Julbo est une entreprise singulière, fidèle à ses origines et à ses valeurs. Aux côtés de Peugeot Frères Industrie, la longue histoire va se perpétuer et je me réjouis de cette nouvelle aventure ».

Pourquoi le groupe Peugeot s’intéresse-t-il au monde de l’optique et de l’outdoor ? Comme l’explique Christian Peugeot, président de Peugeot Frères Industrie, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie « de développement multi-métiers, créant une collection de produits ingénieux pour l’équipement des familles. En 2018, nous avons renforcé notre pôle Cuisine, en 2022 notre pôle Outillage. Peugeot Frères Industrie continue ainsi à ouvrir de nouveaux horizons, dans lesquels la marque Peugeot pourra être un appui ».