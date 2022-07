Comme le dit l’adage, l’union fait la force. Krys Group (dont les enseignes sont présentes en France, Belgique, Pologne, Maroc et Suisse), General Optica (première chaîne d’optique en Espagne, également présente au Portugal) et Vision Group (distributeur-producteur optique n°1 au Canada, présent également aux USA) l’ont bien compris et se sont associés pour créer l’alliance d’achat Goal.

Cette nouvelle entité a lancé un appel d’offres en 2021 pour la période 2023-2026, à laquelle ont répondu 12 verriers, et qui vient de se conclure par un partenariat stratégique mondial avec Hoya Vision Care et un autre au niveau européen avec Rodenstock. Les trois membres de Goal sont libres de conserver les partenariats complémentaires au niveau local (Optiswiss en ce qui concerne spécifiquement Krys Group).

« Le cahier des charges a été divisé en lots par pays, de manière à prendre en compte les spécificités de chaque marché et de laisser aux membres de l’alliance la possibilité de choisir le partenaire le plus pertinent selon les lots. Parmi les critères de sélection des candidats, on retrouvait la dimension économique, mais aussi l’innovation, la contribution à la santé, le savoir-faire industriel et logistique ainsi que l’accompagnement marketing et commercial », détaille Goal.

Et cette initiative a visiblement ravi les 3 participants. Pour Jordi Fontcuberta, CEO de General Optica, « le projet Goal a joué un rôle clé à la fois dans la création d’une alliance internationale avec d’autres acteurs de l’optique mais aussi dans la construction de partenariats plus solides avec nos fournisseurs ». Antoine Amiel, président et CEO de New Look Vision Group salue quant à lui « une belle aventure » avec ces deux « entreprises aux valeurs partagées. Nous sommes impatients de mettre en œuvre cette collaboration qui profitera à nos clients et à nos organisations respectives ». Enfin, pour Jean-Pierre Champion, directeur général de Krys Group, « mener un tel appel d’offres n’aurait pas été possible sans le concours de notre groupement d’achat international Goal. L’alliance stratégique avec General Optica et New Look Vision permet de renforcer l’attractivité et la compétitivité des 3 partenaires de l’alliance ».

Hoya Vision Care, Rodenstock et Optiswiss accompagneront donc Krys Group pour une durée de 4 ans et ce, dès le 1er janvier 2023. Trois acteurs qui représentent selon Jean-Pierre Champion « l’assurance de bénéficier de verres de haute qualité au meilleur coût mais aussi de pouvoir nous appuyer sur de larges capacités industrielles et bénéficier du meilleur de la R&D. Plus que jamais la massification des achats se veut être au service de la performance de nos associés dans le but de proposer des produits toujours plus innovants à nos clients consommateurs à des prix toujours plus attractifs et répondant à l’ensemble des besoins du marché, c’est-à-dire à la fois le marché encadré des réseaux de soins et le marché libre ».