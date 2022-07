Le groupe Seaport ODLM n’a jamais véritablement participé à la course aux signatures de licences, préférant garder ses partenaires historiques pour les travailler en lunetterie sur le long terme. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la société peut se vanter de détenir des records de longévité.

Des records que la société Seaport vient de battre une nouvelle fois en prolongeant par exemple son contrat de licence au niveau mondial avec la Maison Paul & Joe pour une nouvelle période de dix ans. Ce contrat comprend la création, le développement et la distribution des collections optiques et solaires de la marque pour adultes et pour enfants. Depuis son lancement en septembre 2009, Paul & Joe a connu un véritable succès chez les opticiens. « La marque n’a cessé de s’implanter et de progresser grâce à sa créativité et la qualité de ses produits, sans oublier le dynamisme des segments de l’homme et de l’enfant », explique Seaport.

Autre licence historique du groupe, Façonnable a également reconduit une nouvelle fois son partenariat avec ODLM. Une collaboration initiée en 1987, soit plus de 35 ans ! « Nous nous réjouissons de poursuivre le développement de la marque qui incarne la French Riviera avec son savoir-faire authentique et son style intemporel et élégant », a commenté la société.

Rappelons que le portefeuille du groupe Seaport ODLM comprend également Kosby, Carven, Ba&sh et Moleskine.