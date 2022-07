L’écoresponsabilité sera au cœur de la présence du Groupe All au Silmo. A l’occasion du salon, la centrale portera le message suivant : « L’essentiel pour réaliser de grandes choses, ce sont les tout petits gestes. Jour après jour. »

Dans le cadre de sa démarche RSE, le monde marin sera la thématique phare du Groupe All au Silmo. Il mettra en avant, sur son stand, deux lunetiers écoresponsables et engagés dans cet univers : Sea2See et Armor Lux. « Ces deux marques valorisent des déchets marins (plastiques ou filets de pêche) pour confectionner leurs montures. Elles portent des valeurs d’ancrage local, de production durable pour l’optique et la lunetterie, et de promotion de l’économie circulaire auxquelles le Groupe all est fier de s’associer », explique la centrale.

L’entreprise soutiendra également l’association The SeaCleaners qui lutte contre la pollution des océans. Des outils de sensibilisation seront proposés aux visiteurs pour découvrir ses missions et son bateau Le Manta qui collectera et revalorisera le plastique des océans. Un jeu concours sera organisé pour inciter à la création de compte sur Opticiens Par Conviction avec des lots à remporter, et 1€ sera reversé à The SeaCleaners pour chaque participant. Enfin, le Groupe All proposera un débat avec le Collectif Génération Responsable, dont il est membre, autour de la RSE pour les opticiens indépendants : ce que c’est, comment s’en saisir et les gains de performances qu’elle peut apporter. Cette rencontre aura lieu le dimanche 25 septembre à 18h15, en présence de Jocelyne Leporatti, présidente du collectif.