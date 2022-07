Dans un communiqué diffusé hier 26 juillet, la DGS (Direction générale de la santé) annonce l’extension du 2ème rappel de vaccination (soit la 4ème dose de vaccin dans la plupart des cas) à tous les professionnels de santé, dont les opticiens, sans obligation.

La DGS explique que, « dans le contexte actuel caractérisé par une circulation épidémique qui demeure forte et suivant les avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) des 31 mars et 1er juillet derniers, le deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 est étendu à tous les professionnels de santé, quel que soit leur âge ou leur état de santé ». Les opticiens, comme les audioprothésistes, sont inscrits dans la liste des métiers concernés. Sont également mentionnés : tous les salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers.

Ce deuxième rappel est ouvert aux professionnels qui le souhaitent. Il ne rentre pas dans le champ de l’obligation vaccinale, précise la DGS. Il est à administrer à partir de 6 mois après le premier rappel, en respectant un délai de 3 mois après l’infection en cas d’infection survenue après le premier rappel.