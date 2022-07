Au terme de 21 étapes, le 109ème Tour de France s’est fini le 24 juillet. Partenaire majeur de la Grande Boucle, Krys a une nouvelle fois mis en avant sa marque et diffusé largement ses messages de prévention auprès du public.

Krys a parrainé le maillot blanc, remporté pour la 3ème année consécutive par le slovène Tadej Pogacar. Le 5 juillet, l’enseigne a par ailleurs renouvelé l’opération « l’Étape en Blanc » sur l’étape Dunkerque-Calais. Ce jour-là, le public a été invité à revêtir un tee-shirt blanc pour offrir des heures de soutien scolaire avec l’Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville). Sur la base d’1 tee-shirt porté = 2 heures de soutien scolaire pour un jeune en difficulté, le dispositif a permis de financer 32 500 heures de cours.

En matière de santé visuelle et auditive, le « Bus de la Vue et de l’Audition » a permis, sur ses 11 dates de présence sur le Tour, d’effectuer au total 2 182 tests : 584 tests d’acuité visuelle, 358 dépistages rétine et glaucome et 978 tests auditifs (contre 321 en 2021, soit presque 3 fois plus). Depuis 2016, plus de 8 800 tests visuels et auditifs ont ainsi été réalisés.