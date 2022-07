Durant les 6 premiers mois de l’année, le CA du géant de l’optique s’est monté à 11,994 milliards d’euros, soit une progression de 36,8 % à taux de change courants (+30,1 % à taux constants). En chiffre d’affaires comparable (intégrant en 2021 la contribution de GrandVision), la croissance atteint 14,7 % à taux de change courants (+9,1 % à taux de change constants).

La zone EMEA, qui intègre l’Europe, a enregistré une croissance de son CA comparable de 13,9 % à taux courants. Le segment Solutions professionnelles (ventes de verres aux opticiens, essentiellement) y a progressé de façon « significative » grâce à la reprise de l’activité. La division Direct to Consumer (vente au détail) a quant à elle « stimulé la croissance de la région, Sunglass Hut réalisant la meilleure performance, suivi par Salmoiraghi & Viganò et les enseignes GrandVision ».

Francesco Milleri, PDG d’EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, DG délégué d’EssilorLuxottica, soulignent une « solide croissance dans toutes les régions et une forte hausse de nos marges opérationnelles. Dans un contexte difficile, notre performance reflète la puissance de notre modèle ouvert et en réseau, notre volonté de repousser les limites de l’innovation, ainsi que l’expertise et l’énergie de nos équipes. Cela bénéficie à l’ensemble de nos parties prenantes, en commençant par nos clients ».