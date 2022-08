Amazon Fashion Europe déploie depuis le 12 août dernier une solution d’essayage virtuel pour une sélection de modèles de lunettes de soleil.

Le géant américain du e-commerce ne développe pas de véritable innovation dans le domaine mais propose à ses internautes d’essayer virtuellement les lunettes de soleil avant d’acheter. On le sait, l’essayage peut être encore un frein à l’achat en ligne surtout dans le domaine de la mode et de l’accessoire. Amazon annonce ainsi que « plus de 1 500 modèles sont disponibles cet été dans toute l’Europe, de marques telles que Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, Polaroid et bien d’autres ». Pour l’heure, cette solution est proposée sur les appareils iOS avec possibilité de conserver une photo de l’essayage pour la diffuser sur ses réseaux sociaux.

« Trouver en ligne la paire de lunettes de soleil parfaite que vous aimerez porter toute l’année peut être un défi. Notre technologie d’essai virtuel atténue ce problème, permettant aux clients de prendre des décisions d’achat adaptées. Nous sommes impatients d’écouter et d’apprendre de nos clients et des marques alors que nous continuons à développer et à améliorer l’expérience VTO avec plus de catégories de produits et de styles », a expliqué Ruth Diaz, VP Amazon Fashion Europe. En effet, Amazon annonce travailler sur la même fonctionnalité pour les chaussures.