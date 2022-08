Comme chaque année, c’est hors du secteur de l’optique que les organisateurs du Silmo sont allés recruter le président du jury des Silmo d’Or 2022. Fin septembre, c’est donc Jun Gobron qui présidera les échanges pour nommer les grands gagnants de l’année.

Né en Namibie d’un père belge et d’une mère japonaise, Jun Gobron est diplômé en sciences économiques à l’Université Libre de Bruxelles. Après quelques années d’expérience dans des multinationales, il devient finalement architecte d’intérieur et designer et entame pour cela un cursus à l’École supérieure des Arts Saint-Luc Bruxelles.

Les organisateurs du Silmo, qui se tiendra du 23 au 26 septembre à Paris Nord Villepinte, le présentent comme « un designer de la légèreté, associant la simplicité de l’épure japonaise à la richesse décorative de l’Europe ». Selon eux, il saura apporter en tant que président du jury « son regard singulier, multiculturel » et son goût pour les nouvelles expériences.