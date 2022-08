Au début du mois d’août, EssilorLuxottica aurait fait l’acquisition de l’intégralité du capital de Shamir Optical Industry. C’est ce qu’affirme le journal financier israélien Globes qui a pu se procurer une lettre envoyée aux opticiens par le management de Shamir.

Le géant du verre ophtalmique avait initié le mouvement en mettant la main sur 50 % du capital en 2011, bien avant son rapprochement avec Luxottica. Le courrier mentionné par Globes fait état « d’une étape importante pour Shamir » qui peut « désormais profiter d’opportunités uniques pour renforcer des réseaux de distribution complémentaires ». Cette « suite logique du partenariat de longue date avec EssilorLuxottica » permettra un renforcement de « la coopération entre nos équipes commerciales et R&D afin de […] continuer à étendre la présence de Shamir sur le marché et accélérer le lancement de produits et solutions innovants ».

Cette acquisition n’aura pas de répercussions directes sur les clients du verrier. Shamir, qui conservera son statut de marque indépendante du groupe, en gardant le développement et la fabrication au sein du kibboutz, sera toujours dirigée par son PDG Yagen Moshe, qui rapportera directement à Francesco Milleri, le président d’EssilorLuxottica depuis le mois de juin.