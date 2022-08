Krys Group s’est associé avec la société bordelaise Eyesoft, spécialisée dans l’e-santé et la vision, pour développer une application inédite mesurant le comportement visuel des porteurs pour affiner le choix de leurs verres.

En associant réalité virtuelle et eye tracking, cette application permettra aux opticiens d’évaluer l’utilisation du champ visuel périphérique, sa sensibilité au flou, son équilibre binoculaire et sa convergence en dynamique à toutes les distances. Il sera ainsi possible d’affiner la recommandation en verres correcteurs et de réaliser des individualisations spécifiques de géométries sur la gamme Signature Krys. L’appli est déclinée à partir des solutions déjà mises au point par Eyesoft, une start-up fondée en 2018 par deux orthoptistes. Elles associent un logiciel 3D à un casque de réalité virtuelle équipé d’un eye tracker (caméras suivant les mouvements des yeux). « La combinaison de ces deux technologies permet une utilisation simple, rapide et ergonomique ainsi qu’une analyse des résultats objective. Aujourd’hui, plus de 200 praticiens sont équipés d’une solution Eyesoft en France », explique Krys Group.

Grâce à la collaboration entre les deux entreprises, ces systèmes, initialement adressés aux orthoptistes et ophtalmologistes, ont été adaptés au métier d’opticien pour fournir des données uniques sur le comportement visuel des porteurs de lunettes. Pour Audrey Persillon, cofondatrice et directrice générale d’Eyesoft, « il s’agit d’une innovation technologique mais aussi d’usage, dédiée à la filière visuelle dans son ensemble ». Du côté de Krys Group, on mise sur cette nouvelle solution pour valoriser toujours plus le métier d’opticien et aider les associés de la coopérative à mettre en avant leur rôle d’expert de la vision, en proposant une expérience client singulière et différenciante. Après une phase pilote, le nouveau dispositif sera disponible en exclusivité dans les magasins Krys participants à partir de novembre 2022.

Crédit photo : Eyesoft