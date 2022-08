L’Argus de l’assurance a publié cet été son classement des complémentaires santé 2022, basé sur leur activité de l’année dernière. Découvrez les organismes qui ont encaissé le niveau le plus important de cotisations en 2021 et le montant des prestations qu’ils ont reversées à leurs bénéficiaires.

Tous contrats confondus, c’est le Groupe Vyv (10 millions de personnes couvertes) qui se détache nettement et arrive en tête des Ocam, avec 5,545 milliards d’euros de cotisations en affaires directes en 2021 (+1,30 % vs 2020) pour 4,595 milliards de prestations versées. Il est suivi par Malakoff Humanis (également 10 millions de bénéficiaires) qui a enregistré 3,465 milliards de cotisations (+8 %) pour 2,831 milliards d’euros de prestations versées. Axa France se classe à la 3ème place, avec 2,656 milliards de cotisations (+2,70 %) et 2,182 milliards reversés.

Sur les contrats collectifs, le top 3 des Ocam est composé de Malakoff Humanis, qui a enregistré sur ce segment 2,714 Md€ de cotisations en affaires directes en 2021 (+4,3 %), d’Axa France (1,893 Md€, +2,8 %) et du Groupe Vyv (1,586 Md€, +5,6 %). Ce dernier arrive en revanche en tête sur les contrats individuels avec 3,959 Md€ (-0,3 %). Il est suivi ici par Groupama (1,333 Md€, +2 %) et Covéa (979 M€, +0,6 %).