Comme le sport, le segment des enfants intéresse de plus en plus les grandes marques et griffes de mode qui voient en lui un moyen d’accroître leurs ventes tout en fidélisant dès le plus jeune âge. Cet été, c’est Versace qui a annoncé le lancement de sa première collection de lunettes pour les jeunes porteurs.

La licence Versace, qui a renoué son partenariat avec Luxottica en 2020 pour une nouvelle période de dix ans, se diversifie donc et accueille la ligne Children. Cette collection composée d’optiques et de solaires pour garçons et filles, se présente comme « ludique, dynamique et pétillante » avec « des modèles classiques et confortables, complétés par des couleurs vives et éclatantes ». Pour créer cette collection, la marque italienne est allée puiser dans ses archives pour adapter certains de ses best-sellers, notamment des années 90. Les plus fans reconnaitront par exemple l’emblématique tête de Méduse présente sur les branches de nombreuses montures ou encore une adaptation du célèbre modèle Medusa Biggie, véritable signature de la collection pour adultes.