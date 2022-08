L’enseigne née en 2010, positionnée sur la qualité à prix accessibles (à partir de 100 euros l’équipement en verres unifocaux) et une offre composée exclusivement de produits en marque propre, prévoit de doubler son parc de magasins d’ici 2025.

Selon un communiqué relayé par nos confrères de FashionUnited, Jimmy Fairly compte ouvrir une centaine de points de vente dans les 3 ans (dont 25 cette année). Elle en compte près de 80 aujourd’hui. Ce développement se fera sur le modèle succursaliste, adopté par le réseau depuis sa création. « Les ouvertures auront lieu dans les grandes et moyennes villes, ainsi que dans des villes touristiques et balnéaires, tout en assurant des emplacements premium, assurant un flux et un environnement qualitatif », précise le communiqué.

Jimmy Fairly ambitionne aussi de poursuivre son essor à l’étranger. L’enseigne prévoit 20 nouveaux magasins d’ici 2025 en Grande-Bretagne (elle possède déjà 11 points de vente à Londres) et espère s’implanter dans d’autres pays, comme la Belgique, l’Italie et l’Espagne.

Les lunettes Jimmy Fairly sont assemblées en France, dans un atelier qui, selon la marque, a créé plus de 30 emplois. 480 paires de lunettes en sortent quotidiennement.