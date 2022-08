Mercredi prochain, 31 août 2022, débutera la Mostra de Venise. Pour la première fois, Thélios sera sponsor officiel eyewear du festival international du film.

Thélios, la branche lunetière du groupe LVMH, a annoncé cet été avoir initié une collaboration de 3 ans avec La Biennale de Venise, la fondation qui organise différentes manifestations artistiques dans la cité des Doges. Parmi elles, la très attendue Mostra de Venise. Inutile de rappeler les liens étroits qui unissent depuis des décennies le cinéma et la lunetterie avec des modèles devenus iconiques depuis leur passage sur le grand écran.

Concrètement, Thélios a réservé une suite dans le prestigieux Hôtel Excesior, qui sera le « centre de son activité ». Un showroom présentera une sélection de modèles issus des collections Automne-Hiver 2022-2023 de ses différentes Maisons (Dior, Fendi, Celine, Givenchy, Loewe, Stella McCartney, Kenzo, Berluti et Fred). « L’espace événementiel proposera également des expériences pour les invités de Thélios, et sera mis à disposition pour des press junkets de films en compétition et d’autres événements de l’industrie », détaille le groupe.

« La Mostra de Venise est l’un des événements les plus prestigieux au monde. Nous sommes fiers de soutenir La Biennale di Venezia, un ambassadeur de la culture italienne au niveau mondial. Liés par leur attention au détail et leur sens de l’esthétique, le cinéma et l’eyewear ont toujours été proches, offrant une vision sur le monde. Dans l’histoire du cinéma, les lunettes ont contribué à créer des personnages de films emblématiques et à définir leur personnalité : nous ne pouvions pas penser à un meilleur champ d’expression que ce festival si proche de nos racines dans la région de la Vénétie », a précisé Alessandro Zanardo, CEO de Thélios.