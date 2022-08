Les lunettes Superbolide, créées et fabriquées en France, affichent depuis leur début la volonté de « magnifier la noblesse intemporelle des sports mécaniques vintage ». Pour sa nouvelle édition spéciale, la marque basée en Haute-Savoie, a choisi de rendre hommage à un héros de la bande dessinée.

Le lien entre l’esprit de Superbolide et l’univers de Michel Vaillant est une évidence. Le héros de bande dessinée, créée par Jean Graton en 1957, a sillonné tous les plus grands événements automobiles mondiaux à travers plus de 70 albums. Superbolide l’a donc choisi pour inspirer une édition spéciale composée de deux modèles.

« Les deux « Vaillantes » néo-rétro-chic sont réalisées en acétate laminé de 5 strates de couleur noir-bleu foncé-blanc-rouge-noir, et sont équipées de branches en fibre de carbone, matière élégante et prisée des amoureux des sports mécaniques », explique la marque.

Ces deux modèles sont disponibles en optique comme en solaire, avec dans ce cas, des verres polarisants avec antireflet en face interne.