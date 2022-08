Dans le mercato des licences, il est courant qu’un distributeur annonce l’arrivée d’une collection dans son portefeuille. A quelques semaines du Silmo, ADCL frappe fort en annonçant l’intégration à son offre de 4 nouvelles griffes et marques, jusqu’ici distribuées par Mondottica : Maje, Sandro, Hackett et Christian Lacroix.

Pour ADCL, ses partenaires bénéficieront ainsi d’une « alternative forte et parfaitement adaptée au marché français » avec ces collections qui ciblent une population jeune pour Maje et Sandro et moins jeunes, pour Christian Lacroix et Hackett. Grâce à ces nouveautés, ADCL promet à ses opticiens partenaires « des designs totalement différents de l’offre actuelle ».

« Nous souhaitons offrir une nouvelle offre de qualité avec ces 4 belles marques pour que les opticiens puissent choisir une alternative rentable, pérenne et sans contrainte dans le respect des métiers de chacun » déclare Olivier Petitfils, directeur général de la société. « ADCL atteint ainsi une nouvelle dimension au service des opticiens pour leur offrir le meilleur de l’optique et leur permettre d’exercer avec passion leur mission au service de la santé visuelle. »

Compte tenu de la situation économique actuelle, ADCL promet des prix « étudiés au mieux » : Maje et Sandro afficheront un prix public de 199 euros en optique et 149 euros en solaire ; 209 en optique et 159 euros en solaire pour Christian Lacroix et 219 euros en optique et 169 euros en solaire pour Hackett.

Les commerciaux actuels d’ADCL vont prendre en charge les collections Christian Lacroix et Hackett et un nouveau réseau composé de 8 commerciaux exclusifs viendra s’ajouter pour Maje et Sandro. Ces collections, qui intègrent actuellement le stock ADCL à Montreuil seront disponibles à la fin du mois de septembre. Elles seront bien entendu présentes sur le stand ADCL au prochain Silmo (Hall 6 F074).