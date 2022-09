Depuis son apparition dans les magasins du réseau Afflelou en 2019, la collection Magic a connu un grand succès. Devenue un marqueur aussi connu que l’offre Tchin Tchin, cette ligne de montures aux clips interchangeables est au cœur de la nouvelle campagne de l’enseigne en cette rentrée 2022.

« Magic change le rapport aux lunettes, qui se transforment grâce aux Magic clips en fonction de nos besoins et de nos envies. Notre nouvelle publicité donne un vent de fraicheur et représente bien la modernité de notre collection Afflelou », explique Anthony Afflelou, directeur général du Groupe Afflelou.

Pour ce spot décliné en formats 30s, 20s et 10s, et en capsules digitales, l’enseigne d’optique a fait appel à l’agence BETC et a confié le tournage au réalisateur et photographe multi-primé Dean Alexander de Baltimore. Le résultat : un clip animé entre danse, musique électro hip hop et explosion de couleurs.

Visible dans les points de vente Afflelou à partir d’aujourd’hui, la campagne sera deployée à partir du 4 septembre en TV, affichage, en presse communication locale, sur Internet, les réseaux sociaux en France et à l’international.