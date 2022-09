Dès 2019, lors de l’arrêt de la distribution des produits Adidas, Silhouette annonçait le lancement de propre marque premium pour les sportifs avec une distribution sélective dans certains pays, dont bien entendu l’Autriche. En ce début septembre, la collection Evil Eye arrive sur le marché français.

Les modèles de la collection Evil Eye revendiquent leur conception en Autriche, à Linz. Les verres (tous les modèles sont adaptables à la vue) sont fabriqués dans le laboratoire de verres de la marque qui se situe au même endroit.

« Du développement à la production, de l’ajustement à la performance parfaite : les lunettes de sport evil eye offrent la meilleure vision et protection pendant le sport. Des technologies innovantes, une qualité sans compromis et l’harmonie parfaite du design, des matériaux et de l’apparence permettent des performances optimales même avec les exigences les plus élevées », promet le fabricant.

Au niveau des verres, le choix s’est porté sur le polycarbonate pour sa résistance et ses hautes qualités optiques. Ils protègent à 100 % contre les UVA, B et C, mais aussi contre les éléments extérieurs comme le vent, la pluie ou les insectes…

Les montures proposent, elles, plusieurs options de réglage pour s’adapter aux différentes morphologies, tout en garantissant le maintien tout au long de l’entrainement. Les modèles sont réalisés en PPX, un matériau antiallergique, léger, souple et résistant, développé exclusivement pour cette collection.

Pour l’adaptation de l’équipement à la vue, la marque propose un montage direct à la vue, des adaptateurs ou des clips. Les opticiens partenaires de la marque retrouveront le niveau d’exigence qui a participé à la renommée du fabricant autrichien, notamment au niveau de la logistique ou du service après-vente.