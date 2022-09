L’enseigne renouvelle, pour la 4ème année consécutive, son opération Les Jours Krys, avec une 2ème paire de marque offerte, du 1er septembre au 26 octobre, pour tout achat d’un équipement optique.

Avec cette offre, Krys veut mettre en avant sa capacité à rendre accessible à la fois l’esthétique et le bien-être visuel. Le réseau pointe du doigt le montant des restes à charge sur les produits du panier B (87 euros en moyenne pour un équipement unifocal et 162 euros pour un équipement progressif) et le choix limité de verres et de montures pour le 100 % santé : « Un écueil de taille, tant les lunettes sont un produit santé à part pour lequel l’aspect esthétique revêt une importance toute particulière. »

A l’occasion des Jours Krys, l’enseigne se revendique ainsi comme le « meilleur allié du pouvoir d’achat », en rappelant les atouts de son offre de verres Signature Krys (traités antireflet et antisalissures, proposés à prix unique quelle que soit la correction) et l’expertise de ses opticiens.