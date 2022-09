Le groupe Opal Demetz ajoute une nouvelle corde à son arc en lançant Demetz Safety « pour protéger la vision des travailleurs en milieu professionnel ».

Depuis les années 50, on connaît Demetz pour son large catalogue sportif avec plus de 400 modèles de masques et de lunettes adaptables à la vue, et conçus pour répondre parfaitement aux exigences de tous les sports. Aujourd’hui, le lunetier a choisi de décliner son expertise optique « au profit des travailleurs, qui eux aussi ont besoin de lunettes/masques adaptés à chacun de leur métier ».

Cette première collection s’adresse en particulier aux métiers du BTP, de l’industrie, de la chimie, etc. Elle se compose de 7 modèles (lunettes et masques) qui offrent une protection visuelle contre la lumière, la poussière et les impacts. « Chaque modèle est spécialement conçu pour répondre aux normes européennes, avec des matériaux légers et solides qui favorisent le confort et la performance, sans compromis sur le style », promet le groupe.

« Avec cette gamme d’EPI, le groupe Opal Demetz part à la conquête d’un nouveau marché avec l’objectif d’offrir une nouvelle vision de la sécurité et du confort au travail. »