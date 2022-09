Après 2 ans d’absence pour cause de crise sanitaire, Silmo Academy revient sur le Mondial de l’optique pour sa 11ème édition, qui sera consacrée à l’amélioration de la vision et de la qualité de vie des patients les plus vulnérables.

Créé en 2010, ce colloque scientifique se positionne comme un lieu de progrès, d’échanges et de réflexion pour toute la filière, avec pour objectif d’accompagner la profession dans sa démarche d’excellence. Cette année, Silmo Academy aura lieu dimanche 25 septembre, de 10h à 17h, dans l’enceinte du salon au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Le matin sera consacré à la myopie, l’après-midi à l’importance d’une bonne vision dans une population vieillissante. « Identifiées par l’OMS comme en progression rapide, ces deux pathologies constituent une menace pour la santé publique à l’échelle mondiale, engendrant un fort impact sur le travail des professionnels du monde entier », argumente le Silmo. Ces deux thématiques seront abordées sous différents angles à travers les interventions d’experts. Les sessions sont gratuites et accessibles en français et en anglais (inscriptions sur le site www.silmoparis.com).

PROGRAMME DE SILMO ACADEMY 2022

10h00 – Introduction

10h10 – La myopie

Dernières actualités sur la gestion de la myopie (Prof Mark Bullimore, conférencier et professeur en Sciences de la vision)

Evaluation des facteurs de risques dans la progression de la myopie (Olga Prenat, directrice du marketing médical et relations professionnelles EssilorLuxottica)

Etudes de cas du point de vue de l’ophtalmologiste (Pr Arnaud Sauer, professeur & praticien hospitalier au service d’ophtalmologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg)

Anthropométrie faciale : lunettes pour enfants et positionnement des verres (Dr Alicia Thompson, opticienne & directrice de l’éducation, de la recherche et du développement professionnel de l’ABDO)

Erreur de réfraction et développement visuel dans la cohorte d’enfants nés à Bradford (Dr Neema Ghorbani Mojarrad, optométriste, lauréat de la bourse Silmo Academy 2021)

12h40 – Questions-réponses avec les intervenants

14h15 – L’importance d’une bonne vision dans une population vieillissante

Manifestations visuelles et oculaires des démences neurodégénératives (Pr Kelly Malloy, professeure & spécialiste des maladies neuro-ophtalmiques)

Soins de la démence centrés sur la personne dans la pratique ophtalmique (Elaine Grisdale, directrice du développement de l’Association Internationale des Opticiens)

L’évolution du monde de la basse vision (Pr Bill Harvey, professeur et éditeur de l’Optician Journal)

Vieillissement visuel, cognition spatiale et autonomie (Dr Angelo Arleo, Dr CNRS & directeur de la Chaire SilverSight et du Laboratoire Vieillissement Visuel et Action, Institut de la Vision Paris)

Rôle de l’intégration visuo-podale dans l’orientation spatiale et la mobilité au cours du vieillissement (Pierre-Olivier Morin, posturologue & spécialiste de la rééducation visuo-plantaire, Laboratoire Vieillissement Visuel, lauréat de la bourse Silmo Academy 2020)

16h30 – Questions-réponses avec les intervenants