Cette solution promet davantage de rentabilité avec une trésorerie liée au tiers payant « la plus saine possible » et plus de temps pour les tâches à valeur ajoutée.

IziSanté a été développé par les opticiennes Camille Fournier et Julie Gaillardon, qui ont mis leur expérience de gestion intégrale du tiers payant dans leurs magasins au service de l’outil. Il propose deux offres.

L’offre IziSanté Gestion administrative intègre l’état des lieux du fonctionnement et la mise en place de process, la gestion du TP (traitement des anciens impayés, rapprochement bancaire, accompagnement dans la résolution d’anomalies…), le suivi et un compte-rendu mensuel. La facturation des dossiers auprès des Ocam est proposée en option. L’offre IziSanté conventionnement, qui concerne plus particulièrement les ouvertures de magasins et les appels d’offres de réseaux de soins, a trait à la mise en place du tiers payant auprès des différents organismes (obligatoires et complémentaires).

Cette solution se positionne comme un soutien financier et humain pour les opticiens afin de les aider à se concentrer sur leur cœur de métier.