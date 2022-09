En cette rentrée 2022, Roussilhe enrichit son offre d’une collection pour les petites filles baptisée Miss Bonnie, une référence directe à sa collection féminine, Bonnie.

Cette collection pour les petites filles de 5 à 10 ans se compose de 6 modèles en acétate. « Les formes sont adaptées à tous les âges, on retrouve les formes douces qui ont fait le succès de la ligne pour femme de la collection éponyme. Les coloris sont frais et tendance : des roses, des bleus, des paillettes, des écailles pour les plus grandes », explique le fabricant français. Bien entendu, l’ergonomie de ces lunettes tient compte de la morphologie des jeunes filles que ce soit au niveau du nez ou du poids général de la monture. Pour accroître le confort et la robustesse, ces montures ornées d’un petit éclair doré en bout de branche, sont équipées de montures flex OBE uno.

Bien entendu, le lunetier revendique sa fabrication française à la main dans son usine d’Oyonnax. La collection Miss Bonnie a d’ailleurs obtenu le label Origine France Garantie.