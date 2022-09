L’enseigne affiche un nouveau logo, plus proche de celui de l’optique, et présente sa nouvelle campagne de communication.

Avec l’aide de l’agence Australie.Gad, le réseau audio a lancé sa nouvelle communication il y a quelques jours. Son identité visuelle a été revue pour se rapprocher d’Optic 2000, dans un effet miroir des ronds de couleurs : les lettres « o » ont été reprises pour marquer le lien entre les deux enseignes. Ce logo sera progressivement installé dans les 220 centres Audio 2000.

Depuis le 4 septembre à la télévision, un tag de 5 secondes a été ajouté à la campagne Optic 2000 pour donner un coup de projecteur à l’enseigne audio, avec ce message : « Et chez Audio 2ooo, nos experts en feront toujours plus pour votre audition ».

Audio 2000 sera présent en TV à compter du 17 octobre via un film publicitaire de 15 secondes diffusé sur les chaînes du groupe France Télévisions. Il reprendra les codes du tag visible actuellement (même actrice et même ambiance) et ambitionne d’interpeller les téléspectateurs en les immergeant dans une simulation de perte auditive suivie d’une redécouverte du son, par le biais de la musique.

« Le but est d’accentuer la synergie entre les deux enseignes et entre les deux métiers de santé, opticien et audioprothésiste. Au-delà des logos, ce lien se traduit au travers de la campagne publicitaire, avec la reprise de la musique emblématique et populaire “Eye of the tiger” », précise Marie Legrand, directrice enseigne Audio 2000. En effet, la campagne Optic 2000 reprend le tube de Survivor sorti en 1982, rendu légendaire par le film Rocky 3.