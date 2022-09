Pour développer leur croissance, de nombreux réseaux d’opticiens se positionnent sur le marché de l’audioprothèse, en fort développement sous l’effet du 100 % santé. Atol rejoint ce mouvement et annonce officiellement la création d’Atol Audition.

Atol Audition compte actuellement 3 centres : aux Pavillons-sous-Bois (93), à Sevran (93) et à Mériadec (33). L’enseigne affiche des ambitions fortes, son objectif étant d’ouvrir une quarantaine de points de vente d’ici fin 2022 et 200 à l’horizon 2025. L’enseigne mise sur des centres exclusifs dans des lieux à forte fréquentation et faciles d’accès. Elle axe sa stratégie de déploiement sur la proximité, avec des implantations essentiellement dans les centres commerciaux. Comme pour l’optique, Atol Audition met en avant l’innovation, notamment la connectivité des aides auditives et leurs fonctionnalités avancées (comme la traduction d’une langue étrangère). Ses audioprothésistes « proposeront également un accompagnement personnalisé pour traiter les acouphènes et ainsi favoriser le mieux vivre au quotidien ».

La centrale d’achats Audition Group créée en février 2022 à Beaune (Bourgogne) compte à ce jour une cinquantaine d’adhérents. Elle stocke une centaine de références d’aides auditives de classe 1 (100 % santé) et de classe 2 (marché libre), ainsi que des accessoires.

« Nous voulions parfaire notre positionnement en optique avant de nous ouvrir au marché de l’audition. En tant qu’acteur du mieux vivre pour tous, il nous a semblé naturel et pertinent d’engager notre savoir-faire dans le ‘mieux vieillir’ tout comme nous l’avons déjà fait en lançant l’innovation Atol Zen. Nous profitons de cette prise de recul pour entrer sur le marché avec une proposition différente pour les consommateurs », précise Éric Plat, PDG d’Atol.