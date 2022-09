Le 4 août dernier, au cours d’une réunion extraordinaire, Guy Sasson, le président de BBGR, a été élu président de l’Asnav à l’unanimité. Dans son communiqué, l’association interprète cette élection comme la « volonté de poursuivre l’œuvre de l’Asnav dans la droite ligne tracée par Bertrand Roy, tant en matière de communication que de formation, les deux piliers de sa mission ». Rappelons que l’ancien président est décédé au mois de juillet.

C’est à l’invitation de Bertrand Roy que Guy Sasson a rejoint le Conseil d’administration de l’Asnav, en mai dernier. Il souhaite aujourd’hui « poursuivre l’œuvre de son prédécesseur, conscient de la tâche qu’il reste encore à accomplir pour amener la santé visuelle au cœur des préoccupations de santé des Français et convaincre les pouvoirs publics de l’inscrire parmi leurs objectifs prioritaires ». Son objectif est clair : « Le droit de bien voir est un combat permanent et doit devenir un sujet de santé publique. » Rappelons que pour cela, l’Asnav organise de nombreuses actions dans le monde du travail, dans les écoles, auprès des personnes âgées ou encore sur les aires d’autoroute, pour toucher toutes les populations et les alerter sur l’importance d’une bonne vue dans les actions du quotidien et ce, tout au long de la vie.

« Je souhaite, pendant ce mandat que l’on m’a confié, que nous poursuivions les actions de formation et de sensibilisation qui ont fait la légitimité et la reconnaissance publique de l’Asnav. La puissance de ce collectif unique va continuer à porter haut et fort la santé visuelle et ses enjeux auprès du plus grand nombre » a ajouté Guy Sasson.

Le Conseil d’administration de l’Asnav se compose comme suit :

Président : Guy Sasson (BBGR)

Vice-présidents : Matthieu Lafont (Association Silmo), Thibaut Pichereau (Rof)

Secrétaire général : Marc Klein (CDO)

Administrateurs : Barbara Ameline (Snof), Gilles Demetz (Sidol), Marianne Goldwaser (Hoya Vision Care France), Sandrine Ladoux (Groupe Optic 2000), Cynthia Lions (SNAO), Jérôme Morel (Les entreprises de lunetterie du massif jurassien), Jérôme Schertz (Groupe Luz), Sophie Thuot-Tavernier (Essilor France), Marie-Noëlle Vinet (Krys Group)