Jusqu’ici la promesse de Lunettes Pour Tous était de proposer un équipement à partir de 10 euros et en 10 minutes. En cette période de rentrée, l’enseigne fondée par Paul Morlet, propose sa version de l’offre de deuxième paire, largement répandue dans l’optique.

Tchin Tchin, 2ème paire à partir d’1 euro de plus, les offres commerciales proposant un second équipement ne sont pas nouvelles dans notre secteur. Lunettes Pour Tous décline à son tour le concept en proposant en cette période de rentrée deux paires pour tous : repartez « avec 2 paires de lunettes pour 0€ de reste à charge ». Dans sa communication, Lunettes Pour Tous promet donc deux équipements « avec toutes les options haut de gamme sur les montures et les verres », « quelque soit votre niveau de mutuelle » (sic), « sans débourser 1€ de votre poche ».

Cette offre « valable dans le cadre du parcours 100 % santé » et disponible dans la vingtaine de magasins français, s’adresse aux adultes mais également aux enfants puisque l’enseigne propose désormais une collection de 22 montures pour les jeunes porteurs à partir de 3 ans.