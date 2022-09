Le réseau Optikid, spécialisé dans l’équipement optique des enfants, lance sa collection maison, baptisée Zoonimô.

Avec cette marque exclusive, Luz a pour objectif de rendre les opticiens Optikid plus indépendants sur les montures incontournables pour les petits porteurs. La ligne Zoonimô sera présente dans tous les points de vente du réseau. Elle aidera par ailleurs à mettre en avant leur expertise en matière de prise en charge visuelle des plus jeunes.

Zoonimô se positionne comme une « marque douce, bienveillante et distinctive », explique Luz. Son premier modèle, appelé Renardô, est proposé en 3 coloris. Validé par les experts Optikid, il est fabriqué en éco-acétate et répond à toutes les exigences techniques des lunettes pour enfant. La marque a été pensée dans sa globalité avec des accessoires et des goodies reprenant son univers, le monde animal : un étui au design original, une chiffonnette en forme de cravate dotée d’un mousqueton, une peluche renard à lunettes.

Une campagne de lancement est organisée en septembre et octobre dans les magasins Optikid (plus de 170 à ce jour), avec des vitrines et des PLV dédiées à Zoonimô.