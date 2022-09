On le sait, le Mondial de l’optique est le moment que choisissent les lunetiers pour présenter leurs nouvelles collections. C’est le cas d’Optim qui exposera cette année sur son stand (Hall 6 Stand F040) trois nouvelles collections pour adultes et enfants.

Outre Agatha Ruiz de la Prada, une collection bien connue des opticiens qui signe ici son retour dans notre secteur, Optim présentera également la collection de montures Kodak. Une marque forte qui évoque à tout le monde de nombreux souvenirs avec les très célèbres appareils photos de la marque. Ces derniers sont d’ailleurs la principale source d’inspiration que ce soit à travers des choix techniques ou des partis pris créatifs. La large collection masculine et féminine décline de nombreux concepts et prix dans un éventail de produits faciles à porter qui peuvent séduire un maximum de porteurs. Charnière à ressort pliante ou avec une ouverture à 180°, acétate, métal, titane ou combiné, clips-on qui rappellent les filtres de couleur des caméras, la collection Kodak revendique son fort ancrage technique à la portée de tous.

Du côté des enfants, une autre marque très célèbre fait son entrée dans notre secteur : Playmobil et ses 3,5 milliards de figurines fabriquées depuis la création de la marque en 1974. Cette première collection de lunettes, qui s’adresse aux filles comme aux garçons de 0 à 14 ans, compte de nombreux modèles colorés, rappel aux nombreux univers Playmobil, répartis en différents concepts : Playflex (une matière exclusive très résistante), TR90 + rubber tip (une monture en TR90 avec double injection de caoutchouc sur le pont et les branches), flexibilité à 180° (charnière flex à 180°), des modèles aux branches en caoutchouc avec face en acétate et enfin “élastique”, une sangle amovible pour assurer le maintien en toute situation. A noter : une gamme de clips-on polarisés est également disponible.