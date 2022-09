Le Sidol (Syndicat des industriels et distributeurs en optique-lunetterie) vient de dévoiler la liste des nominés, au nombre de 7 cette année.

Depuis 1989, le Sidol décerne le prix de « l’Opticien de l’année » à un professionnel de notre secteur particulièrement remarquable par son dynamisme, son approche professionnelle, etc. Pour cette nouvelle édition, les 7 nominés (6 hommes et 1 femme) sont, par ordre alphabétique :

– Manuel Andrieux (Castelnau-le-Lez, 34)

– Fabian Berthelot (Saint Flour, 15)

– Bertrand Guyard (Montélimar, 26)

– François Joubert (Saint Just Malmont, 43)

– Sylvine Kohler (La-Roche-sur-Yon, 85)

– Jean-François Porte (Tours, 37)

– Stéphane Quartana (Wattrelos, 59)

Rappelons que les nominés doivent posséder le diplôme d’opticien depuis plus de 5 ans, être propriétaires de leur(s) point(s) de vente, exercer en France ou dans les Drom-Com et ne pas être membres du Sidol. Ils doivent par ailleurs observer une éthique professionnelle, jouir d’une bonne réputation, être engagés (au niveau professionnel, syndical ou dans toute autre activité citoyenne, corporative, associative, consulaire, régionale…). Sont également pris en compte leur dynamisme, leur esprit d’entreprise (prise de risque commercial) et leur créativité. Cette année, ils ont également été questionnés sur leurs activités altruistes et les moyens originaux mis en place en communication et prestation.

Election à 2 tours

Dans un premier temps, les entreprises adhérant au Sidol sont invitées à établir individuellement une liste de dix opticiens au maximum. Une liste des opticiens cités plusieurs fois est ensuite constituée. Chacun des opticiens nominés reçoit un formulaire de demande d’informations complémentaires à retourner au syndicat. Les adhérents reçoivent ces éléments et attribuent individuellement une note de 1 à 3 à trois opticiens nominés. La désignation de l’Opticien de l’année est basée sur le nombre de points obtenus et les renseignements recueillis. Le bureau du Sidol valide ensuite les résultats.

Le lauréat 2022 sera dévoilé et récompensé le jeudi 20 octobre. L’année dernière, le prix a été décerné à Maxime Balouzat, installé dans la région lyonnaise.