Les organisateurs du Silmo viennent de publier les entreprises qui figurent cette année parmi les nominés aux Silmo d’Or. Qui seront ceux qui verront leur innovation récompensée ? Réponse dans une dizaine de jours…

CATEGORIE ENFANT

Odette Lunettes avec « Cadet 1 »​

Naoned Eyewear avec « Ewenn 026 »​

Rolf avec « Joey »

Roussilhe avec « Miss Rebelle C24 »

Urband avec « Eyelet Metal trend »​​

CATEGORIE SPORT

Jacques Durand avec « Altera Stealth »

Julbo avec « Edge »​

Lenao avec « Falconry » Raised Together​

Opal – Demetz avec « Smash »​​

Out Of avec « Bot with Irid lenses »​​

CATEGORIE VISION

Bausch + Lomb avec « Ultra One Day »

Rodenstock avec « B.I.G. Norm »

Shamir avec « Shamir Metaform »​​​

CATEGORIE BASSE VISION

Accessolutions avec « ZoomCam Speech – KOBA Vision »

Voxiweb avec « VoxiVision »​​

CATEGORIE MONTURE OPTIQUE « MARQUES & GRIFFES »

Optical Frame with « Brands & Labels »

De Rigo avec « Philipp Plein VPP081 »​​​

Emmanuelle Khanh avec « Orphée 255 Spritz »

Grosfilley avec « CT14188 C01 » – Chantal Thomass Paris

Safilo avec « DB 1103 » – David Beckham​

Seaport Odlm avec « CC1075-BLOR » – Carven​

CATEGORIE LUNETTES SOLAIRES « MARQUES & GRIFFES »

ADCL avec « CL5108 134 » – Christian Lacroix​​

De Rigo avec « Furla SFU624 » Furla

Marchon avec « Curb LNV638S » Lanvin​​

Safilo avec « MJ 1061/S » – Marc Jacobs​

Seaport ODLM avec « LEORA E658 » – ba&sh​​

CATEGORIE INNOVATION TECHNOLOGIQUE EN LUNETTERIE

Julbo avec « FLEX360 »​

Kuboraum avec « H40 GD »​

Maison Sébastien Geslin avec « Game MAD »

Marchon avec « ZS23128 »​ Zeiss Eyewear​​

Phibo Eyewear x So’Class avec « 1.618 O »​

En produits Connectés

EssilorLuxottica avec « Ray-Ban Stories »​

OBE avec « Smartlink »​​​

Skugga Technology AB avec « Skugga Technology »​

CATEGORIE LUNETTES SOLAIRES « CREATEUR LUNETIER »

Design Eyewear Group avec « Aalto » – Face à Face​

Masahiro Maruyama avec « Kintsugi MM-0078 »​

Shelter avec « Amalfi »​

Vava Eyewear avec « BL0034 »​​

Woodys Eyewear avec « Neon-G »

CATEGORIE MONTURE OPTIQUE « CREATEUR LUNETIER »

Ancet + Fayolle avec « Marcel, modèle M+08​ »

Gamine NYC avec « Wynwood »​​​​

Kirk & Kirk avec « Thor in Citrus from the Centiles Collection »​

Masahiro Maruyama avec « Kintsugi MM-0072 »​

Zenka Visio Access avec « Origine 1 » Cazo Origine​