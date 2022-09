Shamir a décidé de marquer les esprits des visiteurs du prochain Silmo. Le verrier va en effet installer directement sur son stand (Hall 5) une unité de production de verres.

Ce dispositif est un laboratoire mobile de fabrication qui peut réaliser le surfaçage, le traitement et le montage des verres de prescription « en un temps record et intégrant la nouvelle technologie à nanostrustures Shamir Metaform ». (Voir notre news sur le sujet : Shamir marque une rupture dans la fabrication des verres avec un process inédit)

Metaform fait d’ailleurs partie des nominés aux Silmo d’Or 2022, dans la catégorie Vision. Le verrier rappelle que cette innovation « propulse à des niveaux inédits les caractéristiques mécaniques et physiques des verres, tels que la résistance, le poids et l’épaisseur quel que soit l’indice de matériau ». Shamir, qui attend une affluence importante sur son stand, incite les « professionnels de la vision curieux d’innovations et de nouvelles technologies », à prendre rendez-vous pour visiter le laboratoire mobile pendant les 4 jours du salon.