Quatre mois avant la fin du contrat actuel, EssilorLuxottica et le Groupe Armani viennent de signer le renouvellement de l’accord de licence qui les unit depuis longtemps.

Ce partenariat porte sur le développement, la production et la distribution mondiale de collections de lunettes optiques et solaires sous les différentes marques du groupe, à savoir : Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani et A|X Armani Exchange. Ce renouvellement comprend une nouvelle période de collaboration de 15 ans, qui débutera à partir du 1er janvier 2023.

Rappelons qu’Armani a été l’une des premières griffes de mode à développer sa propre collection de lunettes en collaboration avec un lunetier. C’est en effet en 1988 que Leonardo Del Vecchio, le fondateur de Luxottica et Giorgio Armani ont initié le partenariat qui court encore aujourd’hui, malgré un passage dans le portefeuille Safilo entre 2003 et 2013.

Giorgio Armani a commenté ce renouvellement en précisant : « Tout au long de ma carrière, j’ai toujours cherché à construire des collaborations et des accords de long terme avec des partenaires de confiance. La relation avec EssilorLuxottica a été un jalon majeur dans mon parcours. Elle est fondée sur une grande estime personnelle et professionnelle, qui a permis des choix audacieux. Un renouvellement de cette importance est la confirmation d’une loyauté réciproque qui me rend fier et qui apportera davantage d’innovation. »

Francesco Milleri, PDG d’EssilorLuxottica a quant à lui voulu rendre hommage à son prédécesseur : « Leonardo Del Vecchio a reconnu en Giorgio Armani un entrepreneur animé de la même passion pour la qualité et l’innovation, et nous sommes ravis de poursuivre l’aventure qu’ils ont commencée. »