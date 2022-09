Paul Smith et Marchon viennent de signer nouveau contrat « de licence mondial exclusif et à long terme ».

En effet, jusqu’ici le fabricant américain de lunettes était responsable des collections de lunettes Paul Smith en Amérique du Nord. Désormais, il sera en charge de la conception, la fabrication et la distribution mondiale de la collection de lunettes de la marque à partir de janvier 2023.

« Les clients peuvent s’attendre à découvrir une sélection de modèles aux formes contemporaines, riches de détails intemporels et d’attributs classiques, tous caractérisés par une grande légèreté, fabriqués dans des matériaux de qualité et s’adressant aux hommes et aux femmes », promet le lunetier.

Thomas Burkhardt, président de Marchon Eyewear, Inc. s’est dit impatient « de participer à la croissance de la marque dans le monde, tout en renforçant notre offre dans le segment des lunettes de luxe ».

Cette nouvelle collection sera commercialisée par une sélection d’opticiens dans le monde entier, des grands magasins et magasins spécialisés, les boutiques Paul Smith et sur le site de la marque.