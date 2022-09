De Rigo et la griffe de mode italienne viennent de signer un accord de licence qui comprend la conception, la production et la distribution internationale des collections de lunettes sous les noms Roberto Cavalli et Just Cavalli.

Roberto Cavalli n’est pas un nouveau venu dans notre secteur : la griffe était présente jusqu’ici dans le portefeuille de Marcolin. Les nouvelles collections réalisées avec De Rigo seront disponibles à la vente à partir de 2023, dans une sélection de magasins d’optique, les boutiques Roberto Cavalli et le site de la griffe.

Selon De Rigo, cette nouvelle licence « se positionne dans l’offre premium avec une esthétique audacieuse et glamour », à travers des modèles « contemporains à forte personnalité, caractérisés par des matériaux innovants et des graphismes sophistiqués ».

Michele Aracri, PDG de De Rigo Vision, a salué une « merveilleuse collaboration avec Roberto Cavalli, l’une des marques de luxe italiennes les plus célèbres au monde, qui apporte une valeur significative à notre portefeuille. Avec la direction créative de Fausto Puglisi, nous allons développer des collections de lunettes respectant les normes esthétiques et qualitatives les plus élevées, grâce à un design unique, des matériaux raffinés et des techniques de fabrication exclusives. »