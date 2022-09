Le verrier présentera au Silmo ses nouveautés produits spécialement pensées pour les opticiens souhaitant affirmer leur indépendance et leur différence concurrentielle. La marque Seiko proposera quant à elle deux applis inédites.

La gamme de verres Les Exclusifs de Hoya est 100 % Origine France Garantie. Elle comprend 4 designs, disponibles avec le matériau ALP contre les lumières nocives et les matériaux classiques du verrier. Les Exclusifs progressifs individualisés sont proposés en 2 références : Horizon (intégrant les technologies premium adaptées aux styles de vie des porteur et disponible en 3 géométries cibles) et Equilibre (avec un champ visuel large et une réduction des sensations de tangage). Les Exclusifs unifocaux sont commercialisés aussi en 2 versions : Digiboost (verre unifocal à support accommodatif pour la vie digitale, avec 3 valeurs de boost) et Origine (unifocal optimisé avec un champ visuel élargi).

Hoya présentera aussi ses solutions d’intérieur qui répondent à un besoin accru en vision de près et intermédiaire, disponibles en 3 géométries optimisées pour chaque distance : Supereader (dégressif, adapté à la vision statique de près, pour les porteurs d’unifocaux et pour les nouveaux presbytes, jusqu’à 1,20 m), WorkSmartRoom (progressif d’intérieur pour les jeunes presbytes à faible correction et adapté pour une seconde paire en VP pour les presbytes confirmés, optimisé en 2 versions jusqu’à 2 et 4 m) et Workstyle 3 (progressif d’intérieur premium pour les primo-porteurs à forte activité digitale, adapté en seconde paire pour les porteurs de progressifs souhaitant un niveau de précision optimale en VP et VI, jusqu’à 6 m).

Du nouveau aussi chez Seiko

Seiko Optical France dévoilera au Silmo Seiko Vision Xperience LIDAR, présentée comme la première application de prises de mesures digitalisées sur iPAD Pro qui utilise le scanner LIDAR d’Apple pour enrichir le parcours client. Cette solution fonctionne sans utiliser de support de lunettes et fournit l’ensemble des mesures nécessaires à la vente de verres individualisés premium. « Les bénéfices opticiens sont : la théâtralisation aisée de la vente, avec renforcement de leur image d’expertise visuelle ; une prise de mesures facile pour une parfaite adaptation ; l’aide à la montée en gamme des verres individualisés dans le magasin ; la satisfaction et la fidélisation des porteurs », explique la marque. Seiko présentera aussi Seiko e-Ditest, une appli gratuite pour qui vise à simplifier le quotidien de l’opticien : elle intègre des outils de mesure du diamètre utile, de l’angle pantoscopique, et effectue la recherche du verre Seiko selon les gravures.