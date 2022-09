Le 56ème Silmo se déroulera du 23 au 26 septembre au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Focus sur les caractéristiques de cette édition 2022.

Le salon accueillera plus de 750 exposants, soit 300 de plus qu’en 2021. 70 % seront des exposants internationaux. Parmi eux, une centaine d’entreprises exposeront pour la première fois. La pandémie de Covid-19 qui avait fortement impacté les salons semble être derrière nous. D’ailleurs, cette année, aucune restriction sanitaire ne sera imposée aux exposants comme aux visiteurs.

Après avoir marqué l’an dernier les retrouvailles de toute la filière, la volonté des organisateurs est de replacer le Silmo comme point de convergence pour tous les acteurs du marché en dessinant les grandes lignes du futur de la filière. Outre les innovations produits et services présentées par les exposants, les visiteurs pourront également se projeter dans le monde de demain notamment à travers l’espace Silmo Next qui reviendra entre autres sur la dimension RSE grandissante dans le secteur ou encore les nouveaux modes de production, distribution et consommation. Pour la première fois, Silmo Next présentera également un village digital intégrant des solutions autour des lunettes connectées et du parcours client.

Parmi les autres moments forts de cette édition, on peut noter les résultats du concours de design, la cérémonie des Silmo d’Or sous la présidence du designer Jun Gobron ou encore le retour de Silmo Academy, le colloque scientifique du Mondial de l’optique qui abordera des sujets aux enjeux fondamentaux pour le secteur : la gestion de la myopie et l’importance d’une bonne vision chez les seniors, qui seront traités sous différents angles par des spécialistes de renom.