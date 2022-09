Le Silmo 2022 ouvre ses portes demain au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Si la précédente édition était celle des retrouvailles de la filière, ce nouvel opus sera résolument tourné vers le futur et ambitionne d’ouvrir les voies de l’avenir du secteur. Les premières matérialisations de ce futur seront mises en avant sur le salon, notamment sur l’espace Silmo Next.

Silmo Next se présente comme un laboratoire dédié à l’innovation, aux nouvelles matières et tendances, aux nouveaux outils et modes de distribution et de consommation, pour préfigurer un futur de l’optique-lunetterie technoresponsable. Il intègre cinq espaces : RSE ; Futurology (nouveaux modes de production et innovations en termes de matériaux, de produits connectés, d’écologie…) ; Trends Forum (tendances actuelles et à venir, avec un zoom sur les designs au service de l’environnement et de la société) ; Silmo d’or (produits nominés et lauréats) ; Meilleurs Ouvriers de France (démonstrations, formations…). Silmo Next présentera aussi des solutions autour des lunettes connectés et du parcours client.

L’espace accueillera les Silmo Talks, des conférences et des débats pour aider les acteurs du secteur à créer de nouvelles synergies et confronter leurs points de vue sur l’avenir de leurs métiers, de leurs produits et de leur distribution.

PROGRAMME DES TALKS SUR LE SILMO NEXT

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

12:00 – 12:30 : Conférence d’ouverture

12:30 – 13:00 : Métavers industriel, quels potentiels pour les professionnels de l’optique ? (par Othman Chiheb de Microsoft)

13:00 – 13:30 : Design & retail – Les inspirations clés pour maximiser l’expérience client (par Carlin)

14:00 – 16:00 : Débat « Les Enjeux du recrutement »

16:30 – 17:00 : Remise des prix du Concours du design

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

10:00 – 10:30 : Comment une solution de prise de rendez-vous dédiée aux opticiens améliore les performances en magasin ? (par Alexandre Cadot, directeur général et cofondateur de OuiVu)

10:30 – 11:00 : LightVision – Des lunettes électroniques pour améliorer la vue de ceux qui ont un dysfonctionnement de la vision centrale (par Marc Adamowicz)

11:00 – 11:30 : Laclarée

11:30 – 12:00 : Ellcie Healthy

12:00 – 12:30 : Cosmo

12:30 – 13:00 : Le physique rencontre le numérique (par Romain Vannini, dirigeant de De Rigo France)

13:00 – 13:30 : Skugga

13:30 – 14:00 : Appareils connectés et analyse des données réelles (par EssilorLuxottica)

14:00 – 14:30 : Des lunettes électrifiantes pour améliorer la vision des gens (par Morrow Optics)

15:00 – 17:00 : Workshop « L’arrivée du Métaverse dans le monde de l’optique »

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

11:00 – 11:30 : DoctoLib (par Yoann Aretz, directeur du pôle Opticien)

11:30 – 12:00 : Fitting Box – Nouvelle génération d’essayage virtuel de lunettes et de montures 3D

12:00 – 12:30 : Une perspective honnête sur le développement durable et les lunettes : comment Arkema et Materialise relèvent les défis du développement durable et font évoluer les lunettes (par Sophie Mulsant d’Arkema et Alireza Parandian de Materialise)

12:30 – 13:00 : Arkema

13:00 – 13:30 : Lavoisier Composites

14:00 – 14:30 : SinterMat

14:30 – 15:00 : F3DF – Nouvelle approche de la conception 3D avec Autodesk Fusion 360 (par Florian Berthelot et Marc Ribot)

15:00 – 15:30 : Immersion – Metavers : estomper les frontières entre le réel et le virtuel (par Matthieu Lépine, Brand Ambassador)

15:30 – 16:00 : Institut de Chalon – La réalité virtuelle : généralités et exemples (par Alice Villafranca, Alex Ganvo et Éloïse Minder)

16:30 – 17:00 : La grande bifurcation