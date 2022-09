Diffusée depuis dimanche 25 septembre, la nouvelle campagne de l’enseigne Lissac inaugure un territoire de communication reposant sur 7 spécificités.

Avec cette campagne inédite, Lissac veut mettre en avant ses fondamentaux et son expertise à travers 7 services, qui seront le fil conducteur des prises de paroles média jusqu’à la fin de l’année, ainsi que sur les réseaux sociaux et dans les points de vente :

le diagnostic 365 pour mieux accompagner les clients dans leur choix

le style sur-mesure pour des montures uniques

l'expertise vision complexe pour l'équipement des personnes atteintes de pathologies oculaires rares

le savoir-faire Kids+ dédié aux enfants

le Lab. Lissac, un laboratoire axé sur l’innovation

la communauté Lissac pour récompenser la fidélité des clients

la vue responsable pour proposer des lunettes « fabriquées autrement »

Ces spécificités sont présentées dans le film de marque de 45 secondes (à voir ci-dessous), qui met en scène des personnages affirmés interpellant directement les téléspectateurs. Différentes problématiques sont soulevées : « Pourquoi on pourrait créer son propre tatouage et pas ses lunettes ? », « Pourquoi on ne crée pas des lunettes que les enfants n’auraient pas envie de perdre ? », « Pourquoi quand ma vie change, mes lunettes ne s’adapteraient pas ? ». Six films preuves de 18 secondes complètent le spot général en focalisant sur chaque service. Tous les films se clôturent par la nouvelle promesse de l’enseigne : « Lissac, l’opticien qui change la vue ».

Ces spots seront diffusés jusqu’au 10 octobre en télévision, avec un fort relai sur le digital et les médias sociaux.