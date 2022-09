Dans le cadre du Mondial de l’Optique 2022, les 29èmes Silmo d’Or ont été décernés samedi 24 septembre, à l’issue des votes d’un jury composé d’experts et de journalistes, sous la présidence du designer Jun Gobron. Retrouvez ci-dessous le palmarès complet. Bravo aux vainqueurs et rendez-vous du 29 septembre au 2 octobre 2023 pour la prochaine édition du Silmo.

CATEGORIE ENFANT

Odette Lunettes avec « Cadet 1 »

CATEGORIE SPORT

Out Of avec « Bot with Irid lenses »

CATEGORIE VISION

Shamir avec « Shamir Metaform »

CATEGORIE BASSE VISION

Voxiweb avec « VoxiVision »

CATEGORIE MONTURE OPTIQUE « MARQUES & GRIFFES »

De Rigo avec « Philipp Plein VPP081 »

CATEGORIE LUNETTES SOLAIRES « MARQUES & GRIFFES »

ADCL avec « CL5108 134 » – Christian Lacroix

CATEGORIE INNOVATION TECHNOLOGIQUE EN LUNETTERIE

Phibo Eyewear x So’Class avec « 1.618 O »

En produits connectés

Skugga Technology AB avec « Skugga Technology »

CATEGORIE LUNETTES SOLAIRES « CREATEUR LUNETIER »

Masahiro Maruyama avec « Kintsugi MM-0078 »

CATEGORIE MONTURE OPTIQUE « CREATEUR LUNETIER »

Kirk & Kirk avec « Thor in Citrus from the Centiles Collection »

PRIX PREMIÈRE CLASSE

Parasite Design avec « Karma »

PRIX SPÉCIAL DU JURY

Neubau avec Xenon