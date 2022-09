Le Silmo 2022 s’est déroulé sous le signe de l’avenir de la filière, avec une forte présence des produits et démarches RSE. Chez Essilor Solutions, cette dynamique était notamment concrétisée par la présentation d’Optigreen, un bac répondant aux impératifs de développement durable pour les magasins d’optique.

Optigreen s’intègre dans tous les ateliers et est adapté à tous les types de meuleuses. Il fonctionne en circuit fermé : aucune boue de meulage n’est rejetée dans l’égout. Grâce à sa haute capacité de filtration, l’eau réinjectée dans la meuleuse est propre et déchargée de poudre de verres. Un module de refroidissement de la température de l’eau intégré à Optigreen assure la stabilité des organes de la machine pour préserver la précision des montages. Un système bactéricide assainit l’eau sans contrainte pour éviter sa contamination, la mousse et les mauvaises odeurs coutumiers des systèmes à circuit ouvert. L’entretien, simplifié, se résume à remplacer le sac de déchets de meulage, à jeter dans les déchets ménagers pour incinération. Aucun autre consommable n’est nécessaire.

Avec Optigreen, Essilor souhaite « lever tous les freins et encourager les opticiens à s’inscrire dans la démarche RSE, apporter tous les avantages de la simplicité et de la performance d’un bac en circuit ouvert dans un bac en circuit fermé, et réduire le coût d’utilisation et d’entretien au strict minimum pour diminuer les coûts supplémentaires pour l’opticien et l’environnement ».