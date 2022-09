Le groupe aux origines franco-danoises Design Eyewear Group explore de nouveaux horizons en faisant son entrée dans la création britannique, à travers l’acquisition de William Morris London.

Le groupe qui a comme objectif de « devenir l’un des principaux fournisseurs multimarques de lunettes de créateurs au monde » élargit ainsi son portefeuille de lunettes haut de gamme et milieu de gamme pour les opticiens indépendants du monde entier (Prodesign Denmark, Face à Face, Woow, Nifties, Kilsgaard, Inface et Alium).

« Je suis fier que Design Eyewear Group puisse annoncer aujourd’hui le rachat d’une entreprise aussi réputée avec des marques fortes et passionnantes », a commenté Lars Flyvholm, PDG de Design Eyewear Group. « Les marques de William Morris London ont chacune une histoire unique basée sur la philosophie britannique du design. L’ADN et le positionnement des marques sur le marché correspondent parfaitement à la stratégie de croissance et à la gamme de produits de Design Eyewear Group, et nous sommes impatients d’unir nos forces pour offrir à nos clients un portefeuille de marques élargi et amélioré qui s’adresse à de nombreux groupes cibles et catégories de prix différents. »

Robert William Morris qui a fondé le groupe du même nom en 1996 s’est dit convaincu que Design Eyewear Group est « le bon partenaire pour développer davantage l’entreprise grâce à son réseau de vente mondial, qui a été lancé il y a près de 50 ans lorsque Pro Design a été fondée à Aarhus en 1973 ».