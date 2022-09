Rendez-vous du mois d’octobre, les Journées de la Vision se tiendront du 13 au 22 octobre. Comme chaque année, les Français vont pouvoir bénéficier d’une vérification de leur vue chez des milliers de professionnels partenaires.

Pour l’heure, l’Asnav (Association nationale pour l’amélioration de la vue), qui organise l’opération, annonce la participation de 4 000 opticiens et orthoptistes partenaires. Depuis les confinements et l’utilisation toujours plus grandissante des écrans dans leur vie quotidienne (plus de 12 heures par jour selon le Baromètre 2021 de la santé visuelle), de nombreux Français affirment avoir changé de comportement vis-à-vis de leur santé visuelle. Pour autant, on estime qu’ils sont encore plus d’1,5 million à n’avoir jamais fait contrôler leur vue.

Les contrôles de la vue proposés pendant les Journées de la Vision permettent de faire rapidement un point sur sa santé visuelle en fonction des besoins de chacun : l’opticien peut vérifier si l’équipement du porteur est toujours adapté, si la presbytie est déjà là, à l’approche de la quarantaine ou si les capacités visuelles sont bonnes pour le permis de conduire, etc. Bien entendu, en cas de doute sur une possible complication, l’opticien incitera à prendre rendez-vous chez un ophtalmologiste pour un examen médical complet.

L’Asnav ajoute que « même s’il est possible d’accomplir cette démarche tout au long de l’année, l’objectif des Journées de la Vision est de faire tinter aux oreilles des Français une alarme pour leur rappeler que la prévention est essentielle à tout âge de la vie ».