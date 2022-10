Acuitis, qui a décidé de s’engager contre l’évolution de la myopie, a dévoilé une campagne de sensibilisation à destination du grand public « afin de freiner l’évolution de la myopie chez les plus jeunes ».

Le développement exponentiel des cas de myopie, notamment chez les jeunes générations, est devenu un sujet primordial pour de nombreux acteurs de la filière. Alors que les parents manquent cruellement d’informations sur le sujet et les solutions existantes, et que l’Asnav appelle les professionnels de la vue à mieux informer les patients et clients, l’enseigne d’optique et d’audition Acuitis a décidé de consacrer une campagne à la myopie.

Depuis la rentrée, Acuitis aborde « le sujet de manière ludique et pédagogique » à travers des « Acuitips », des conseils utiles et facilement applicables donnés avec humour qui sont affichés dans les points de vente de l’enseigne, sous le hastag #gangdemyopes. Autre action concrète : Acuitis offre aux enfants des frisbees aux couleurs de la campagne pour les inciter à jouer dehors et s’éloigner ainsi des écrans.

Rappelons que, toujours sur le thème de la myopie, Acuitis s’est engagé auprès de l’Institut d’éducation médicale et de prévention en rejoignant la campagne « Ensemble contre la myopie ».