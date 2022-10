Carton gagnant au Silmo pour la collection Philipp Plein, distribuée par De Rigo, qui a remporté un Silmo d’Or et marqué l’esprit des visiteurs en lançant officiellement les premières lunettes phygitales : les Crypto King$ Édition Limitée.

Philipp Plein aime briser les codes établis. Après le monde de la mode, il ne pouvait pas simplement lancer une collection de lunettes, mais se devait d’innover également dans notre secteur.

Philipp Plein et De Rigo ont choisi le Silmo pour dévoiler en avant-première la collection automne-hiver 2022. Une collection présentée comme « accrocheuse au contenu stylisé, marqué, inspiré du Rock’N’Roll. Pensée pour les femmes et les hommes sûrs d’eux, qui veulent ce qu’il y a de mieux et n’ont pas peur de montrer leur personnalité ». Les habitués de la griffe reconnaitront tous les codes qui ont fait son succès (crânes, clous, strass et bien sûr le logo hexagonal PP).

Parmi les modèles de la collection, SPP008 se caractérise par une face épaisse en acétate qui contraste avec de fines branches en métal. Ce modèle se décline en deux coloris : acétate noir mat, métal doré et verre effet miroir arc-en-ciel ; acétate noir brillant, métal type laiton rouge et verre effet miroir argenté.

Ce modèle fait l’objet d’une édition limitée de mille exemplaires phygitaux : chaque paire de lunettes est associée à un numéro de série et est livrée dans un étui spécial équipé d’un moniteur sur lequel on peut voir la version unique du NFT créé spécialement pour ce modèle par Antoni Tudisco, l’artiste 3D de renommée internationale qui a fondé le duo d’artistes « Crypto King$ » avec Philipp Plein. Pour accéder à son œuvre d’art NFT, le client doit scanner le QR code présent à l’intérieur de l’étui.

Revenant sur cette édition limitée, Barbara De Rigo, Chief Marketing Officer De Rigo Vision a évoqué « un véritable tournant pour notre entreprise. À travers les premières lunettes phygitales, nous avons démontré notre capacité à concevoir, à produire et à nous adresser à une communauté plus large en faisant entrer les lunettes dans le monde numérique ».