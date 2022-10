En 2014, will.i.am et AVM1959 (qui s’appelait alors Allison) lançaient leur première collection de lunettes. Compte tenu du succès, ils viennent de renouveler leur partenariat.

Le musicien, producteur et leader des Black Eyed Peas a donc signé à nouveau pour la production et la distribution des lignes optiques et solaires de sa collection baptisée ill.i optics by will.i.am.

Cette nouvelle étape de la collaboration intervient « après des années de succès où Will a porté ses lunettes au sommet du classement mondial, faisant [d’elles] un des articles les plus demandés par ceux qui suivent la musique et la mode avec un esprit global, exclusif, authentique et moderne », explique le lunetier italien. Cette collection, créée par le designer Graz Mulcahy et AVM1959, exprime la passion de l’artiste pour les lunettes, notamment à travers des designs originaux.