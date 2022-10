En début d’année, Web Eyewear, marque maison du groupe Marcolin, et Alfa Romeo F1 Team Orlen annonçaient la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel et l’arrivée d’une collection capsule pendant la saison.

C’est maintenant chose faite puisque cette première collection capsule, composée de trois modèles (deux solaires et une optique) est disponible depuis la fin du mois de septembre. L’optique est une monture en titane semi-cerclée, livrée avec des verres qui filtrent la lumière bleue. Sur les branches, on retrouve le mouvement de torsade caractéristique de Web, rehaussé d’éléments en émail aux couleurs de l’équipe Alfa Romeo.

En solaire, les porteurs auront le choix entre une monture carrée en titane avec une reprise des couleurs Alfa Romeo sur le pont et une seconde en acétate, avec des rivets en forme de losanges sur les tempes et aux couleurs de l’écurie, tandis que les deux logos habillent les extrémités des branches. Les fans pourront les retrouver sur le nez des pilotes Valtteri Bottas, Zhou Guanyu et Robert Kubica ainsi que de toute l’équipe Alfa Romeo F1 Team Orlen.