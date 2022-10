En septembre 2021, Jean-François Rey annonçait confier les clés de son entreprise à Walter Pirinoli, Dan Levi et Ralf Kmoch, les dirigeants du groupe européen fondé par le rapprochement de Visioptis et Visibilia en janvier 2020.

Un an plus tard, ce changement de direction qui visait à « pérenniser les marques tout en préparant l’entreprise aux défis futurs » semble porter ses fruits puisque la société vient d’annoncer à la fin du mois de septembre une croissance à deux chiffres, qu’elle « attribue au profond travail de restructuration opéré ces derniers mois, ainsi qu’aux récents réajustements stratégiques ». « Le changement de direction a permis de remettre les équipes au centre du projet en motivant individuellement chacun des employés, pour une meilleure efficience collective. Tous ces efforts ont permis en un temps record de maintenir le cap du changement et de préparer l’entreprise à ses nouveaux défis. »

Parmi les principaux changements, l’entreprise évoque notamment le renforcement du service qualité qui assure maintenant un contrôle à la pièce avant la livraison chez le partenaire opticien, ainsi que le recrutement de « jeunes talents qui ont amené un regard neuf et rafraîchissant » au sein du pôle Design-Création.